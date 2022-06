Ora parla Di Maria: annuncio UFFICIALE sulla Juve

La Juve segue Di Maria da diverse settimane, in attesa di concretizzare il grande colpo. Il Fideo ha parlato dell’offerta dei bianconeri e del suo futuro

Angel Di Maria è uno dei grandi obiettivi del calciomercato della Juve. I bianconeri da diversi giorni attendono la risposta dell’argentino all’offerta messa sul tavolo, ma i dubbi restano.

Per il calciatore che ha fatto impazzire la difesa dell’Italia in Nations League con la maglia dell’Argentina sono giorni cruciali per decidere quale sarà il suo futuro, e con un pensiero ancora rivolto verso Barcellona. Per Massimiliano Allegri, Di Maria sarebbe il profilo ideale per dare qualità, estro ed esperienza al suo attacco. L’uomo ideale per far dimenticare Paulo Dybala e virare verso il 4-3-3. A parlare ora, in attesa della decisione finale, è proprio il Fideo. In un’intervista a ‘ESPN’, l’esterno d’attacco ha detto chiaramente: “La Juve è il club più grande d’Italia ed è una delle squadre interessate a me. Ora sto riflettendo e mi sto concentrando sulle vacanze e la famiglia”. Insomma, non sappiamo come finirà la vicenda, ma l’elogio di Di Maria non passa sicuramente inosservato.