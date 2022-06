Dice sì al Milan: ritorno di fiamma e super affare sulla trequarti

Il Milan è pronto a mettere le mani sul forte trequartista: ritorno di fiamma per il giocatore, che ha detto sì

Ritorno di fiamma per la trequarti. Il Milan è pronto a premere il piede sull’acceleratore sul calciomercato.

Sfumato Sven Botman, le principali attenzioni in casa rossonera sono adesso sulla trequarti. Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi, di calciatori che possano far la differenza, in quella parte del campo, in cui il Milan è stato più in difficoltà nel corso dell’ultima stagione.

Servono goal e assist: ecco che in questi giorni si è parlato tanto di Nicolò Zaniolo, pista poco percorribile visti gli alti costi, ma soprattutto di Noa Lang e de Ketelaere.

Calciomercato Milan, colpo da Londra: riecco Ziyech

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Hakim Ziyech. Il marocchino è stato accostato al Milan la scorsa estate. E’ un profilo che piace tanto per la sua capacità di giocare sia al centro che a destra. C’è la disponibilità del calciatore a trasferirsi in rossonero.

Il Chelsea, da parte sua, è pronto a lasciarlo andare di fronte l’offerta giusta. Ci sarebbe dunque l’apertura a trattare sulle cifre e sulle formule, sia con il calciatore che con il club inglese. Ricordiamo che Ziyech guadagna circa cinque milioni di euro netti a stagione. La trattativa – come riporta Sky Sport – potrebbe essere agevolata dai rapporti tra le società, adesso ufficialmente entrambe americane. Non è da escludere una cessione in prestito per una cifra vicina ai 4-5 milioni di euro.