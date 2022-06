Incontro Juve-Roma, la contropartita per sbloccare Zaniolo

La Juventus in pressing per Nicolò Zaniolo: incontro tra Cherubini e Tiago Pinto. Tutti i dettagli

Sono giorni piuttosto caldi anche intorno al nome di Nicolò Zaniolo. Come anticipato da Calciomercato.it, la Roma è pronta a privarsi del talento giallorosso in cambio di offerte sui 50 milioni.

Il fantasista, nonostante il forte legame con la piazza, è invece attratto da una nuova esperienza. Le due tentazioni del giocatore corrispondono a Juventus e Milan. Entrambi i club sono fortemente interessati e si sono già mossi per il classe 1999, i rossoneri incontrando ieri Tiago Pinto. Intercettato dalle telecamere di Calciomercato.it, il dirigente giallorosso ha dribblato tutte le domande di mercato sui possibili ragionamenti portati avanti con il Milan. Non è un mistero, però, l’interesse di Maldini e Massara nei confronti di Zaniolo. Primi passi concreti anche da parte della Juve e di Federico Cherubini.

Calciomercato Juventus, incontro con la Roma per Zaniolo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, nelle ultime ore anche Cherubini ha incontrato Tiago Pinto a Milano per parlare di Zaniolo. Il talento della Roma è in cima alla lista del club bianconero, anche se c’è ancora distanza tra la valutazione della Roma (50-60 milioni di euro) e quella della Juventus (40 più bonus). Resta dunque da trovare l’incastro, che potrebbe comprendere anche Arthur. Il centrocampista brasiliano ex Barcellona, riferisce il quotidiano, piace a Mourinho ed è in cima alla lista dei cedibili in casa bianconera.