Addio De Ligt, scelto il sostituto per la Juve: è alto tradimento

Il rinnovo di De Ligt si è complicato nelle ultime settimane e la Juventus non esclude una possibile cessione già questa estate

Dopo aver incontrato ieri mattina a Milano l’avvocato Rafaele Pimenta, la Juventus non ha fatto grandi passi in avanti in merito al rinnovo di Matthijs de Ligt. Per evitare di arrivare la prossima estate ad un anno dalla scadenza, il club bianconero potrebbe anticipare a questa finestra l’addio dell’olandese.

Come raccontato nelle scorse ore su Calciomercato.it, i primi sondaggi per de Ligt sono arrivati dalla Premier League. L’ex difensore dell’Ajax è entrato nel mirino delle due squadre di Manchester, City e United. Al momento non si registrano ancora trattative ufficiali, ma l’entourage del centrale avrebbe già ricevuto l’interesse concreto da parte dei due club.

Il suo addio sarebbe ovviamente un duro colpo per la Juventus, non solo per il presente ma anche per il futuro considerando il suo potenziale e la giovane età. In ogni caso, qualora dovesse nascere un’operazione in uscita, i bianconeri dovrebbero immediatamente andare alla ricerca di un difensore di alto livello, preferibilmente già a suo agio con il campionato italiano per evitare lunghi tempi di adattamento.

Calciomercato Juve, è un plebiscito: i tifosi vogliono Koulibaly

Nonostante il Napoli abbia deciso di rendere la vita impossibile alla Juventus dinnanzi all’interesse per Koulibaly, i tifosi bianconeri non hanno alcuna intenzione di smettere di sognare il colpaccio ‘azzurro’. Così nel sondaggio Telegram lanciato da Calciomercato.it, il centrale senegalese ha stravinto con il 64%. Koulibaly è stato preferito ad altri obiettivi dichiarati della Juve sul mercato, come Gabriel Magalhães (15%), Botman (12%) e de Vrij (10%).