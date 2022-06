Juventus, assalto concreto a de Ligt: offerto uno scambio pazzesco

La Juventus potrebbe perdere de Ligt sul calciomercato. Attenzione a una pista di scambio che porterebbe il centrale direttamente in Premier

Matthijs de Ligt rappresenta un perno assoluto della difesa della Juventus, per il presente e per il futuro. Calciomercato permettendo.

Eh sì, perché la situazione che riguarda il centrale olandese è sempre più intricata e si interfaccia con la volontà del calciatore e le priorità della Vecchia Signora. Infatti, l’ex Ajax ha una clausola da 125 milioni nel contratto e c’è in ballo anche il possibile rinnovo. Intanto, il mercato va avanti e diversi club sono interessati a prelevare il difensore dalla Vecchia Signora. Attenzione, in particolare, ai club della Premier League, come vi abbiamo riportato anche negli ultimi giorni. E ora il Chelsea sembra intenzionato a fare sul serio.

Il Chelsea tenta lo scambio per de Ligt

I Blues, infatti, sono alla ricerca di un nuovo difensore e de Ligt è un nome che piace non poco. Secondo quanto riporta ‘Sky’, inoltre, gli inglesi avrebbero anche avanzato una proposta decisamente interessante alla Juventus. Il Chelsea, infatti, sta tentando di inserire Timo Werner come contropartita e l’attaccante tedesco ha già detto sì. In ogni caso, c’è ancora grande distanza tra le valutazioni e sulla parte cash. Una trattativa vera e propria non è ancora iniziata e c’è anche da scontrarsi con la volontà dei bianconeri, che non hanno alcuna intenzione di perdere facilmente l’olandese.