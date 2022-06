La Juve supera l’Inter: lo scambio che può mandare ko i nerazzurri

L’eterna sfida tra Juventus e Inter come spesso capita si sposta anche fuori dal campo. Ci sarebbe un obiettivo in comune: idea di scambio per i bianconeri

La Juventus lavora su presente e futuro esattamente come sta facendo anche l’Inter, e le due storiche rivali del calcio italiano, a questo proposito, potrebbero incrociare ancora una volta i rispettivi cammini anche al di fuori del terreno di gioco. Il calciomercato infatti incombe, le trattative papabili sono molteplici e Juve e Inter sono pronte a sfidarsi ancora una volta.

Nello specifico l’oggetto della contesa è Andrea Cambiaso, giovanissimo laterale di proprietà del Genoa che ha fatto molto bene nella prima metà dell’ultima stagione, prima di incappare in un brutto infortunio e alla fine naufragare col resto della squadra retrocessa in Serie B. Il classe 2000 nato proprio a Genova, accostato anche all’Atalanta, nell’ultima annata ha messo insieme 28 presenze con un gol e ben quattro assist mettendosi ugualmente in luce nonostante il disastro di squadra.

Calciomercato, la Juventus sfida l’Inter per Cambiaso: lo scambio

La Juventus dunque lancia il guanto di sfida all’Inter per Cambiaso, laterale a tutta fascia capace anche di adattarsi su entrambe le corsie. Stando a quanto riportato da ‘La Stampa’, ieri c’è stato un incontro decisivo tra i bianconeri e il Genoa, con il ds Cherubini che a Milano ha incontrato il collega rossoblù Johannes Spors per provare ad operare il sorpasso alla concorrenza nerazzurra.

Nello specifico la Juventus mette sul piatto una proposta da 3 milioni di euro più il cartellino del giovane difensore rumeno, Radu Dragusin, negli ultimi mesi in prestito alla Salernitana. Non è da escludere peraltro che nell’affare possa entrare anche il giovane Michele Besaggio, per la squadra Under 23. Valutazioni quindi in corso con la Juventus che si sente in pole position.