“Dybala al Napoli”: il grande ex chiama De Laurentiis

Il grande ex consiglia Aurelio De Laurentiis: “Napoli, prendi Dybala!”. Le dichiarazioni sull’argentino

Non sembra affatto imminente la fine della ‘telenovela’ Dybala. Dopo la frenata sul fronte Inter, infatti, il Milan e non solo hanno riattivato l’interesse sulla ‘Joya’.

Al ‘Corriere dello Sport’, Fabio Cannavaro consiglia così il “suo” Napoli: “Se fossi in De Laurentiis farei una proposta a Dybala. È un parametro zero. Mi auguro che rimanga in Italia, dov’è cresciuto. È un giocatore che mi fa divertire, ma la situazione non è semplice: ha fatto la sua scelta e probabilmente pensava di trovare squadra prima. Sai che entusiasmo porterebbe?”. E sulla situazione di Koulibaly: “Kalidou rappresenta un pilastro di una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto la fortuna di poter contare su di lui: se fossi nella società farei un sacrificio per tenerlo, per rinnovare. Magari ha richieste importanti che qualche altro club potrebbe soddisfare, però è difficile trovare giocatori come lui in quel ruolo: chi ha un centrale così o magari un terzino sinistro di valore deve tenerli stretti. C’è carenza”.

Infine, su Mertens: “Ha dato tanto al Napoli, ma bisogna capire le sue pretese: se sono quelle che ho letto, allora no. Discorso diverso da Koulibaly o magari Insigne che è più giovane”.