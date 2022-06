Il Milan allontana Dybala dall’Inter: doppia strategia

Stallo tra Paulo Dybala e l’Inter. Il Milan e un top club europeo alla finestra per il numero 10 argentino. Le ultime

Dopo aver definito il ritorno di Lukaku, l’Inter non molla Paulo Dybala. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, ieri era presente a Milano Fabrizio De Vecchi, intermediario dell’entourage dell’argentino che sta lavorando sulla trattativa.

Contatti nelle prossime ore con Marotta e la dirigenza nerazzurra: l’Inter vuole chiudere anche Dybala, ma alle sue condizioni e trovando gli incastri giusti. Ovvero, oltre a Sanchez, liberare un’altra casella in attacco (difficile il ‘Tucu’ Correa, più facile Dzeko). Sul piatto un contratto pluriennale da 5,5 milioni più bonus per arrivare oltre 7 milioni, in linea con l’ingaggio che aveva alla Juventus. Marotta che non vorrebbe spingersi oltre, mentre Dybala e Antun chiederebbero tra parte fissa e bonus una cifra superiore agli 8 milioni di euro. C’è ancora distanza e il Milan ed un altro top club europeo si starebbero già muovendo in casa di fumata nera con i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Ancelotti e il Milan sullo sfondo per Dybala

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, nelle ultime ore si è riacceso l’interesse del Milan per Dybala: ieri da Londra ci sarebbero stati dei colloqui telefonici con l’entourage dell’argentino, riferisce il quotidiano, per comprendere lo stato della trattativa con l’Inter e le richieste economiche del giocatore. Lo stipendio discusso con i nerazzurri, però, viene al momento considerato fuori portata dalla società, ma l’intenzione è quella di dirottare i soldi per il difensore (inizialmente Botman) sull’attacco. Ma non solo. Come si legge su ‘Tuttosport’, anche il Real Madrid starebbe monitorando con grande attenzione la sua situazione: Carlo Ancelotti stima Dybala e la Joya a parametro zero rappresenta un’occasione da valutare in caso di addio di Asensio, sul quale c’è proprio il Milan. L’Inter è avvisata.