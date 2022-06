Paratici torna in Italia, missione per il top player

Ritorno in Italia per Fabio Paratici, vari incontri per il ds del Tottenham che mette nuovamente nel mirino un top player di Serie A

Il mercato entra nel vivo e scende in campo anche Fabio Paratici. In una giornata di incontri a Milano che hanno riguardato vari dirigenti e giocatori, l’ex ds della Juventus è apparso nel capoluogo milanese, preparando movimenti importanti per il Tottenham di Antonio Conte.

In particolare, secondo ‘Sky Sport’, in un incontro con Tiago Pinto, ds della Roma, sarebbero state chieste informazioni su Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 dei giallorossi resta dunque nel mirino degli ‘Spurs’, anche se per ora non sarebbe stata imbastita alcuna trattativa. Tiago Pinto ha parlato di Zaniolo anche con il Milan, nella persona di Ricky Massara, come raccontato da Calciomercato.it.

Paratici ha però parlato anche di uscite. Con la Roma, del difensore Rodon, classe 1997, molto apprezzato da Mourinho, e con la Sampdoria del possibile prestito del centrocampista Bryan Gil.