Milan, ‘assist’ inatteso dal Psg: i rossoneri sorridono

Il Milan torna a sperare sul mercato, arriva un ‘assist’ a sorpresa dal Psg: la mossa dei parigini spiazza tutti

Il Milan prova ad accelerare sul mercato, dopo le esitazioni delle ultime settimane. Giornata di incontri a casa rossonera, con la presenza degli intermediari di Gabriel Jesus nonché agenti italiani per Douglas Luiz documentata da Calciomercato.it. Vertice odierno durato oltre un’ora alla presenza di Maldini e Massara. Sviluppi da monitorare, intanto per la dirigenza del ‘Diavolo’ dalla Francia arrivano notizie che possono portare risvolti positivi.

Il Milan, come raccontato dalla nostra redazione, rischia di perdere sia Botman che Renato Sanches, finiti nel mirino del Psg. Ma i parigini, a centrocampo, avrebbero messo nel mirino un altro obiettivo. Secondo ‘L’Equipe’, ci sarebbero contatti in corso per l’ex Udinese Seko Fofana, oggi al Lens. Il tutto, se confermato, potrebbe agevolare il Milan per riprendere posizioni almeno nella corsa al centrocampista portoghese, che da lungo tempo è un pallino della dirigenza del Diavolo.