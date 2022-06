VIDEO CM.IT | Concluso il summit Juve-Monza per Miretti

Incontro tra Juventus e Monza negli uffici di Milano del club bianconero. Il club di Berlusconi è interessato a Miretti e non solo

Non solo la Pimenta per Pogba, de Ligt, Pellegrini e Moise Kean, nei propri uffici a Milano la Juventus ha incontrato (vedi foto in basso) anche il Ds e il Dt del Monza Filippo Antonelli e François Modesto.

Il club brianzolo di Berlusconi, fresco di storica promozione in Serie A, è uno dei più attivi sul calciomercato. Antonelli e Modesto hanno parlato con la dirigenza bianconera del centrocampisti Miretti. Nel summit si è parlato di altri giovani bianconeri, vedi Fagioli.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Fagioli completerà il precampionato con la Juve. Al termine della preparazione estiva verrà presa poi l’ultima decisione in merito alla possibile permanenza a Torino per la prossima stagione. Le prime sensazioni sono positive. L’uscita di Miretti, in direzione Monza o verso uno dei tanti altri club che ha mostrato interesse, ‘favorirebbe’ proprio la conferma di Fagioli.

Oltre al Football Director Cherubini, negli uffici milanesi della Juventus sono presenti anche gli altri dirigenti Tognozzi e Manna.