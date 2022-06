Inter, accordo con il Monza: cosa manca per l’affare

Dopo la chiacchierata di oggi, Inter e Monza trovano l’intesa per un affare, per il quale però manca ancora un ultimo passo

Dopo la prima storica promozione in Serie A, il Monza è al lavoro per non restare una meteora ma per costruire una squadra ambiziosa. Galliani mette in campo tutta la sua esperienza per realizzare acquisti di spessore.

Oggi, l’incontro con l’Inter, con Galliani che ha ammesso i discorsi per Pinamonti e per Sensi. In particolare, per il centrocampista, sarebbe stato trovato l’accordo per il prestito secco, dunque della durata di dodici mesi senza ulteriori definizioni di diritti o obblighi di riscatto. Secondo ‘Sky Sport’, per siglare l’affare mancherebbe soltanto l’assenso da parte del giocatore, che negli ultimi mesi è stato in prestito alla Sampdoria.