Juventus, caccia aperta al vice Vlahovic: è corsa a due

La Juventus si muove anche in attacco, occorre un bomber di scorta ai bianconeri: ecco i due preferiti per fare da vice a Vlahovic

Pogba sarà il primo ad arrivare, a ruota potrebbero seguirlo Di Maria e Kostic, anche se ci vorrà ancora un po’. Questi i principali movimenti di mercato della Juventus al momento, che però non dimentica anche di dover intervenire negli altri settori.

Cherubini è molto attivo in questi giorni, il ds è stato prima a Livorno per aggiornare Allegri sugli ultimi movimenti e poi alla Continassa, ieri, si è confrontato con il resto della dirigenza, come riportato da ‘Tuttosport’. Occhio ai movimenti in attacco, dove Vlahovic andrà sì innescato con esterni di livello, ma avrà bisogno anche di un vice all’altezza. Per il momento, la Juventus, come raccontato da Calciomercato.it non ha effettuato mosse concrete per Dzeko, ma il nome del bosniaco non scompare dai radar, l’altro candidato eccellente è Arnautovic, per il quale invece qualche contatto con il Bologna c’è già stato.