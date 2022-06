Scamacca più Raspadori: 75 milioni per averli entrambi

Un club di Premier sarebbe interessato a prendere sia Gianluca Scamacca che Giacomo Raspadori, giocatori nel mirino di Milan e Juventus

Juventus e Milan sono al lavoro su più fronti. Senza dubbio le due italiane aggiungeranno pedine anche ai propri reparti offensivi, che devono essere potenziati. Come noto, la ‘Vecchia Signora’ è in attesa della risposta definitiva di Angel Di Maria, il prescelto di Massimiliano Allegri per coprire il buco lasciato dall’ex Paulo Dybala.

Un altro tassello da sistemare, poi, è quello riguardante il ruolo di vice Vlahovic. Il bomber serbo, ad oggi, non gode della presenza di un rimpiazzo all’altezza che possa permettergli di rifiatare nel corso della stagione. Il riscatto di Morata appare sempre più improbabile e Kean non garantisce il giusto e necessario affidamento. Tant’è che, come vi abbiamo raccontato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it, non è affatto da escludere un ritorno di fiamma per Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo, valutato sui 35 milioni di euro, è di sicuro un’opzione allettante, ma nel caso bisognerà ovviamente trattare sulla cifra. Restando sul club neroverde, il Milan – interessato pure al classe 2000 – apprezza particolarmente il profilo di Gianluca Scamacca. Sappiamo che sul bomber degli emiliani, però, c’è la presenza ingombrante del Paris Saint Germain, che pare abbia già avanzato un’offerta da 35 milioni più bonus.

Calciomercato Milan e Juventus, un club di Premier su Scamacca e Raspadori

Il Sassuolo, dal canto suo, ne chiede almeno 40, ma la sensazione è che nelle prossime settimane si possa arrivare a dama. Nel frattempo, sarebbe spuntato un nuovo pericolo dalla Premier League. Stando a quanto riferisce ’90min.com’, il West Ham avrebbe parlato con i neroverdi sia di Scamacca che di Raspadori. Dunque, gli ‘Hammers’ potrebbero provare prossimamente ad affondare entrambi i colpi, avvicinandosi sensibilmente alla somma di circa 75-80 milioni di euro richiesta da Carnevali. Juventus e Milan dovranno guardarsi le spalle.