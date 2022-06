Rinnovo e addio deciso: saluta l’Inter

Sono ore bollenti quelle che si stanno vivendo ultimamente in casa Inter, con diversi tavoli di trattativa aperti, non solo in entrata. Tra le uscite anche Ionut Radu: destinazione Serie A

L’Inter resta tra le big di Serie A più attive del momento, con la squadra a disposizione di Simone Inzaghi che cambierà volto ancora una volta in questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno infatti diversi tavoli aperti per ciò che concerne le trattative sia in entrata che in uscita. Per un Lukaku ormai pronto a tornare a Milano, ci sono invece altri calciatori che il capoluogo lombardo lo lasceranno presto. Uno di questi è sicuramente Ionut Radu, portiere rumeno classe 1997 suo malgrado protagonista assoluto del momento più nero della stagione interista.

L’estremo difensore di Inzaghi, titolare a Bologna, si rese infatti protagonista di un clamoroso errore che ha mandato in gol Sansone in una sfida pesantissima nella corsa scudetto col Milan. Ora è il tempo della partenza per Radu, che andrà altrove per giocare con continuità e mettersi alle spalle questa triste pagina della propria carriera. Il portiere rumeno si accaserà alla Cremonese nel prossimo futuro, dopo l’accordo di massima delle scorse ore.

Andrei Ionut Radu, durante la prossima stagione, vestirà ufficialmente grigiorosso: dopo il prolungamento contrattuale con l’Inter il calciatore andrà girato in prestito alla neopromossa, con una nuova avventura alle porte per cancellare le tantissime panchine dell’ultima annata, e soprattutto l’erroraccio di Bologna.