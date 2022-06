Calciomercato Inter, Mkhitaryan-day: visite mediche e firma

È il giorno di Mkhitaryan in casa Inter: visite mediche in corso, poi la firma sul nuovo contratto coi nerazzurri

In attesa di Romelu Lukaku, l’Inter accoglie oggi Henrikh Mkhitaryan, l’esperto fantasista armeno proveniente dalla Roma a parametro zero.

Il prossimo acquisto nerazzurro, che ha raggiunto Milano nella giornata di ieri, si sta sottoponendo in queste ore alle visite mediche all’Humanitas di Rozzano, e successivamente al CONI per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio la firma del contratto nella sede dell’Inter: l’armeno, in arrivo a parametro zero, firmerà un biennale garantito.

Dall’inviato Giorgio Musso