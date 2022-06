Inter, offerta e addio vicino: solo 5 milioni di distanza

L’Inter attenta alle cessioni per monetizzare il mercato in entrata, l’addio si avvicina: arriva l’offerta, manca poco per l’intesa

Il mercato dell’Inter è in piena attività. Molte delle energie sono concentrate sul dossier Lukaku, del quale si è parlato ieri nel summit dirigenziale in sede alla presenza di Inzaghi. Si respira ottimismo per l’arrivo del belga, ma occorre ancora limare qualcosa. E in generale i nerazzurri hanno bisogno di monetizzare il più possibile da varie cessioni per giungere a tutti i rinforzi ideali per Inzaghi.

Un buon ‘tesoretto’ per l’Inter può arrivare da Andrea Pinamonti, che si è messo in luce con la maglia dell’Empoli in prestito. L’attaccante viene valutato circa 20 milioni dai nerazzurri, è arrivata la proposta da parte del Monza, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, da circa 15 milioni bonus inclusi. La quadratura potrebbe essere trovata a metà strada. C’è anche la Salernitana sul bomber classe 1999, il quale a sua volta sta valutando le richieste che gli stanno pervenendo.