VIDEO CM.IT | Inter, finito il vertice tra Inzaghi e la dirigenza: reazione a sorpresa su Lukaku

Il calciomercato dell’Inter è bollente in questa fase e si incentra soprattutto sul ritorno di Romelu Lukaku. Finito il vertice con Inzaghi

L’Inter accelera sul calciomercato con la chiara volontà di regalare a Simone Inzaghi la rosa migliore possibile entro l’inizio del ritiro pre-campionato.

I nerazzurri sono al lavoro per riportare a Milano Romelu Lukaku. Il bomber belga, che vuole fortemente tornare e su cui la dirigenza sta concentrando i suoi sforzi nelle ultime ore (come vi stiamo raccontando ormai da settimane), è stato uno degli argomenti dell’incontro tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra (in sede c’era anche Steven Zhang).

🎥 #Inter – Dopo quasi tre ore e mezzo, Simone #Inzaghi lascia la sede nerazzurra e sorride alla domanda sul ritorno di #Lukaku 👀 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/GKrxhPEin6 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 20, 2022

Il vertice è durato più di tre ore e abbiamo catturato, tramite l’inviato di Calciomercato.it Giorgio Musso, l’uscita dalla sede dell’allenatore dell’Inter. A domanda precisa sul possibile ritorno dell’attaccante passato al Chelsea solo dodici mesi fa, Inzaghi ha risposto con una grossa risata entrando in macchina (come potete vedere dal video qui sopra). E poi stava quasi per sbagliare strada, forse anche per l’euforia. Insomma, il calciomercato è caldissimo e pronto a entrare nelle fasi formali: dal rinnovo del tecnico ex Lazio al colpo Lukaku, le prossime ore saranno già quelle decisive.