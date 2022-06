Ora è UFFICIALE: ha firmato con l’Inter e Lukaku apprezza

Ora è arrivata anche l’ufficialità con il post di Steven Zhang che ha anticipato il comunicato: ha firmato con l’Inter

Era attesa da giorni ed oggi è arrivata l’ufficialità. Simone Inzaghi ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2024. Dopo gli incontri di ieri e oggi, è arrivato l’annuncio: il tecnico ha rinnovato con il club nerazzurro.

Ci ha pensato il presidente Steven Zhang con un post su Instagram ad anticipare il comunicato: “Mister, lavorare con te è per me un onore”. Arrivato nella scorsa estate, dopo l’addio di Conte, Inzaghi ha guidato l’Inter al secondo posto in campionato, arrivando agli ottavi di Champions e mettendo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia. Ora il rinnovo con il compito di far tornare a vincere la squadra nerazzurra.

“FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi – si legge nel comunicato – . Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2024”.

Inter, Inzaghi rinnova: il like di Lukaku

Il rinnovo di Inzaghi non è la sola notizia di giornata per l’Inter, società molto attiva sul fronte mercato. E’ in pieno svolgimento la trattativa per riportare Lukaku a Milano e proprio l’attaccante belga, a testimoniare del suo legame con il club nerazzurro, ha messo il suo like alla foto pubblicata da Zhang sul rinnovo di Inzaghi.