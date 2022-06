Marotta ‘gela’ Inzaghi sul tridente da sogno: “Non c’è spazio per tutti”

In casa Inter potrebbe esserci un problema sul tridente composto da Lautaro, Lukaku e Dybala: Marotta avrebbe già avvisato Inzaghi

Ogni giorno che passa Romelu Lukaku si avvicina sempre di più al ritorno in nerazzurro, ma per il tridente dei sogni potrebbe esserci un problema: Inzaghi ne sarebbe anche già al corrente.

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato, con immagini e video esclusivi, dell’incontro tra la dirigenza dell’Inter ed il tecnico romagnolo per il rinnovo del contratto. I grandi sorrisi al termine del meeting lasciano intendere che un accordo è stato trovato e che ci sia anche una visione comune sul progetto tecnico. In tutto questo, però, il tridente dei sogni composto da Lautaro, Lukaku e Dybala potrebbe non vedere mai la luce.

Calciomercato Inter, si complica Dybala: “È il caso del giorno”

Attenzione a quello che potrebbe succedere a Milano nelle prossime settimane. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Sandro Sabatini ha rivelato quello che potrebbe essere il ‘caso del giorno’: “All’Inter sta succedendo che non riescono a liberarsi di Correa, Sanchez e Dzeko, almeno due su tre e quindi se fanno entrare Lukaku va già bene. Per Dybala non c’è posto, almeno per il momento”. L’argentino rischia, quindi, di rimanere col cerino in mano.

Il noto giornalista, poi, aggiunge anche: “Questo impasse nel quale si trova l’Inter è stato sottoscritto da Simone Inzaghi con la firma sul rinnovo del contratto, perché Marotta e Ausilio gli avranno fatto un discorso di questo genere. Loro gli hanno detto che faranno di tutto per venderne due, altrimenti resterà con Lukaku e lui ha detto che gli va bene. La situazione Dybala è il caso del giorno”.

Sempre riguardo alla situazione della ‘Joya’, Sandro Sabatini ha rincarato la dose: “Perisic da svincolato una squadra l’ha già trovata, Dybala invece no. Perché oltre all’Inter e la Roma forse, squadre di Champions League che hanno fatto un’offerta a Dybala non ci sono state. E a me risulta che l’offerta dell’Inter a Dybala è di 5 milioni più bonus”.