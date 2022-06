Intreccio con la Juventus: l’Inter si gioca la carta Correa

Dalla Francia parte l’assalto ai due attaccanti: la permanenza nel nostro campionato appare complicata

Per entrambi quella appena conclusa è stata una stagione al di sotto delle aspettative. E per entrambi potrebbe essere stata la stagione d’addio. Perché sia Luis Muriel che Joaquin Correa sono finiti nel mirino dell’Olympique Marsiglia e potrebbero lasciare il nostro campionato nel corso del mercato estivo.

Il colombiano ha siglato 14 reti e 10 assist in stagione tra coppe e campionato, ma il suo rendimento è stato spesso discontinuo. Nulla a che vedere con l’annata precedente in cui andò a segno ben 26 volte. Il contratto del giocatore con l’Atalanta è in scadenza nel 2023, ma al momento sembra difficile che il rapporto possa proseguire nel corso della prossima stagione. L’attaccante infatti è sul mercato e il prezzo fissato dalla società orobica è di 15 milioni di euro. Una cifra non altissima proprio per il fatto del contratto in scadenza tra un anno. E da Marsiglia l’interesse per Muriel appare davvero forte. Il nome del colombiano – come quello dell’ex laziale – è stato accostato anche in ottica Juventus, ma la pista transalpina non va certamente accantonata.

Calciomercato Inter e Atalanta, il Marsiglia ci prova per Muriel e Correa

Oltre a Muriel però, il club marsigliese studia con attenzione altri nomi della nostra Serie A per l’attacco. Uno è Alexis Sanchez, il cui contratto con l’Inter scadrà nel 2023 e l’altro è Joaquin Correa, che invece ha firmato la scorsa estate fino al 2025. Il rendimento dell’argentino è stato però molto al di sotto delle aspettative e, considerando la doppia pista Dybala-Lukaku, non è escluso che possa essere lui il sacrificato in attacco. E in questo senso vi abbiamo già raccontato come la pista che porta all’Olympique Marsiglia sia molto calda.

Correa sarebbe una precisa richiesta di Jorge Sampaoli, tecnico che ben conosce l’attaccante argentino avendolo allenato sia al Siviglia che in nazionale. Discorso simile a quello di Sanchez, che Sampaoli ha allenato alla guida della nazionale cilena. Correa però, come Muriel, ha un prezzo del cartellino piuttosto elevato per gli standard del club marsigliese. La situazione finanziaria non sorride infatti ai transalpini, che per Muriel avrebbero offerto 10 milioni di euro. Una cifra non lontana dai 15 chiesti dall’Atalanta. Difficile però che, con il colombiano, possa arrivare a titolo definitivo anche Correa. Per l’argentino i francesi sarebbero più intenzionati a proporre un prestito oneroso. Un affare che l’Inter potrebbe accettare, soprattutto se il riscatto dovesse essere obbligatorio.