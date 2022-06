Maldini e Massara ancora al Milan: l’annuncio ufficiale

Arrivano le dichiarazioni in merito al futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara. C’è il Milan nel loro futuro

Tiene banco in casa Milan la questione Paolo Maldini-Frederic Massara. Gli artefici principali della conquista dello Scudetto hanno un contratto, in scadenza fra dieci giorni, che non è stato ancora rinnovato.

Come vi abbiamo raccontato, in quel di via Aldo Rossi non c’è alcun tipo di preoccupazione in merito alle firme dei due dirigenti. I prossimi giorni saranno quelli della fumata bianca: i telefoni sono bollenti, poi si penserà, finalmente, concretamente, al calciomercato.

Paolo Scaroni, intervenuto ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento, ha confermato che la firma di Maldini e Massara è solo questioni di tempo: “Il cambio di proprietà in questo momento un po’ cruciale ha ritardato tante cose, ma tutto in un clima idilliaco di rapporti – afferma il numero dei rossoneri -. Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà una intesa per cui questa coppia, che è stata così importante, continui con noi anche nei prossimi anni”.