Tra la chiusura con l’Inter e il Milan, è ‘giallo’ Dybala

Non c’è ancora l’accordo definitivo tra Dybala e l’Inter. E spuntano nuovi rumors sul Milan: l’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti

L’Inter e Dybala continuano a trattare. L’accordo tra l’argentino e il club nerazzurro, nonostante i contatti degli ultimi giorni, non è stato ancora raggiunto.

La prima controproposta del club milanese è stata un rilancio sui bonus, ma non sulla parte fissa dello stipendio, che resta intorno ai 5.5 milioni di euro. La nuova offerta non è ancora sufficiente per la fumata bianca, e come anticipato da Calciomercato.it, la trattativa dovrà proseguire nei prossimi giorni. L’agente Jorge Antun è a Milano e l’incontro decisivo potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle prossime ore, tra martedì e mercoledì, ci sarà un nuovo vertice per provare a chiudere, con Marotta intenzionato a superare la rigidità di Antun. In questo contesto, arrivano importanti indiscrezioni sul Milan, che sarebbe ancora alla finestra per l’ormai ex numero 10 della Juventus.

Calciomercato Inter, Dybala e il ‘giallo’ Milan

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, lo stallo tra l’Inter e Paulo Dybala avrebbe riattivato l’interesse del Milan, che sarebbe pronto ad inserirsi in caso di mancato accordo imminente con i nerazzurri. L’argentino potrebbe diventare l’alternativa a Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma riscuote parecchi consensi nel club rossonero e rimane ad oggi la prima scelta della società campione d’Italia. Con Dybala sullo sfondo. L’Inter è dunque avvisata.