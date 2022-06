Da Frattesi a Cancellieri, Politano, Milanese e Felix: tanta Roma di ieri e di oggi sul mercato

La Roma in questi anni ha sfornato talenti che ora sono sulla bocca di tutti in ottica mercato: da Politano allo stesso Frattesi, Bove e gli altri per cui ci sono interessamenti importanti

C’è tanta Roma nel mercato che sta per aprire ufficialmente i battenti, ma che nelle pratiche quotidiane è già ampiamente iniziato. Giocatori cresciuti nel vivaio giallorosso e poi lasciati volare altrove e ragazzi ancora di proprietà della società dei Friedkin, protagonisti anche nella passata stagione con Mourinho o prestati per trovare giusto spazio altrove. Davide Frattesi può essere preso come l’esempio più conclamato. Era dalla Roma che si è mantenuta una percentuale del 30 per cento sulla futura rivendita da parte del Sassuolo che, per la piega che ha preso la vicenda da un paio di settimane a questa parte, potrebbe trasformarsi nella percentuale di sconto di cui i giallorossi usufruiranno per riportare a casa la mezzala.

Restando ai ragazzi (più o meno giovani) per andare a trovare spazio e carriera altrove, il nome sulla bocca di tutti in questi giorni è quello di Matteo Cancellieri, finito al Verona nell’ambito dell’operazione Kumbulla e ora pronto a spiccare il volo definitivo. In Veneto era partito molto bene, poi è finito un po’ nell’ombra con Tudor. Nel frattempo sono arrivate le convocazioni dell’Under 21 e la partite con Nicolato, e poi lo stage con Mancini e il debutto nella Nazionale maggiore negli ultimi cinque minuti della gara pareggiata con la Germania. Il Verona ha dato disponibilità a valutare la cessione del ragazzo, ma con l’intenzione di quotarlo per quello che il suo talento può valere in prospettiva: in prima fila c’è il Sassuolo, pronto a formulare un’offerta congrua una volta che avrà capitalizzato le uscite di Scamacca e di Frattesi. Aspettando di capire se si muoverà altro sul fronte cessioni della società neroverde.

Da Zalewski a Politano e gli altri: i talenti lanciati dalla Roma infiammano il mercato

Ormai ha tanta carriera alle spalle, ma sempre da Trigoria viene Matteo Politano, che da Trigoria è uscito dieci anni e ha messo in fila 398 partite da professionista tra Perugia, Pescara, Sassuolo, Inter e Napoli. E pensare che a gennaio del 2021 stava per tornare alla Roma in uno scambio con Spinazzola verso l’Inter che dopo le viste mediche del terzino decise di tirarsi indietro. Ora Politano può muoversi verso la sua prima esperienza all’estero: c’è il Valencia di Gattuso in prima fila.

E infine ci sono i prodotti di casa Roma in giro per la Serie A e ancora di proprietà della società giallorossa: Calafiori, di rientro dal Genoa, cerca sistemazione, Milanese piace alla Cremonese e non solo, Felix era un obiettivo del Lecce ma la Roma non intende minimamente accettare l’idea di cedere il ghanese in prestito, almeno in questa fase. C’è attenzione alta attorno a Cristian Volpato, che piace molto al Sassuolo e al Monza. Galliani e Berlusconi farebbero faville anche per Edoardo Bove sul quale il muro della Roma continua ad essere alto, almeno per adesso. Nemmeno a parlarne di Nicola Zalewski, la perla che Mourinho ha lanciato nella scorsa stagione e che nella Roma ha la strada tracciata.

Giorgio Alesse