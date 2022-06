Renato Sanches e il messaggio enigmatico: il Milan ora aspetta

Messaggio enigmatico sui social del calciatore finito nel mirino del Milan. Lui riflette e i tifosi gli scrivono sul post pubblicato su Instagram

In casa Milan sono le ore di Renato Sanches. Ieri, come una doccia gelata, è arrivata la notizia dalla Francia dell’inserimento del Psg per il centrocampista. Notizia, questa che ha poi trovato solo conferme.

Il rischio, adesso, di non vedere il portoghese in maglia rossonera è concreto anche se in questo momento, come vi abbiamo raccontato, il Milan è forte dell’accordo raggiunto con il calciatore.

E’ evidente che il Psg, più di chiunque altro club, possiede le carte giuste per far cambiare idea a Renato Sanches. Ha le carte per far saltare il banco e i prossimi giorni capiremo se sarà effettivamente così. La sensazione è che non ci vorrà poi così tanto tempo per assistere ad una svolta, anche perché il Milan non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste.

Calciomercato Milan, Renato Sanches riflette

Tutto è nelle mani di Renato Sanches, che può decidere di mantenere la parola data ai rossoneri, o restare in Francia, accettando il corteggiamento di Campos.

Sono giorni di riflessione per il calciatore portoghese e un post su Instagram lascia pensare che una decisione definitiva non sia arrivata. Sul proprio profilo, Sanches ha postato una foto in cui si legge: “Scegli ciò che fa bene alla tua anima, non al tuo ego”.

Una frase alquanto enigmatica che ha portato a diverse interpretazioni (magari non ha nulla a che vedere col calcio) e tantissimi tifosi del Milan a scrivergli. Tutti ad invitarlo a scegliere i campioni d’Italia, tutti ad invitarlo a vendere l’anima al Diavolo rossonero.