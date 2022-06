Cambia l’obiettivo in difesa: c’è il via libera per il Milan

Il Milan aspetta novità per mettere le mani sul giocatore. Un ex obiettivo dei rossoneri può dare il via libera al grande colpo

C’è attesa per l’annuncio ufficiale dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. La prossima settimana sarà quella, verosimilmente, della fumata bianca. Poi, finalmente, si potrà vivere il mercato intensamente.

Gli obiettivi sono chiari: servono i sostituti di Alessio Romagnoli e Franck Kessie, che sono stati individuati in Sven Botman e Renato Sanches ma come vi abbiamo raccontato bisogna fare i conti con il Newcastle, per il primo, e con il Psg, per il secondo. I prossimi giorni ci diranno se il Milan avrà davvero la possibilità di acquistare i due calciatori dal Lille.

Il difensore vuole giocare nel Milan ma i rossoneri non hanno alcuna intenzione di alzare il prezzo e pareggiare l’offerta formulata dai Magpies. E’ evidente che i francesi preferirebbero cedere Botman in Inghilterra ma il via libera da parte del giocatore non è ancora arrivato.

Calciomercato Milan, un altro difensore per il Newcastle

Il club inglese, più passa il tempo, più si spazientisce e nei prossimi giorni potrebbe cambiare obiettivo. In Inghilterra sostengono che questa sia un’ipotesi più che plausibile. Il Mirror, conferma che Botman preferirebbe giocare con i rossoneri.

Ecco perché sul tavolo dei Magpies ci sono diversi profili. Nelle ultime ore è finito anche quello di Eric Bailly. Il centrale, che in estate è stata un’idea proprio del Milan, sarebbe stato proposto al Newcastle dal Manchester United: cifra d’acquisto 20 milioni di euro. Se gli inglesi dovessero davvero mettere le mani su Bailly significherebbe dare il via libera al colpo Botman per il Milan.