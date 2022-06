Accordo blindato con la Juve, si chiude a 18 milioni

La Juventus continua la trattativa per l’esterno offensivo: accordo blindato, si chiude a 18 milioni di euro

La Juventus prova a stringere i tempi per regalare ad Allegri almeno una buona parte dei rinforzi richiesti per la prossima stagione. Per Pogba l’affare è ormai chiuso, ma non ancora formalizzato, per il resto non c’è ancora nulla di stabilito.

I bianconeri attendono la risposta di Di Maria ed intanto lavorano anche ad altri nomi per l’attacco. Uno di questi, non è una novità, è Filipo Kostic, 29 anni, esterno sinistro serbo di proprietà dell’Eintracht Francoforte, vincitore dell’ultima edizione dell’Europa League. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus ha un accordo di massima con il calciatore per un contratto triennale da 2,5 milioni di euro.

Niente di fatto, invece, con l’Eintracht Francoforte: manca l’intesa con la società tedesca alla quale – secondo quanto riporta ‘Sport1’ – non è stata presentata ancora nessuna offerta formale.

Calciomercato Juventus, la condizione per il sì di Kostic

Secondo quanto riferisce l’emittente tedesca, la Juventus non avrebbe ancora fatto pervenire al club rossonero nessuna proposta per Kostic. I bianconeri, ad ogni modo, non vorrebbe superare la valutazione di 12,5 milioni di euro, mentre i tedeschi vorrebbero una cifra intorno ai venti milioni di euro, come raccontato dalla nostra redazione. Le due società potrebbero trovare un accordo per una cifra di 17-18 milioni di euro, magari con l’inserimento di alcuni bonus. Affare da seguire: Kostic vuole la Juventus, c’è anche la cifra per il via libera.