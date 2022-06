Addio Juventus con lo scontro: l’affare accende il derby

Cambiano i piani della Juventus dopo gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Dopo un tira e molla andato avanti per diverse settimane, la Juventus sta finalmente per chiudere il colpo Angel Di Maria. L’esterno argentino arriverà da svincolato dopo essere andato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain per rinforzare il reparto degli attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri.

Un acquisto senz’altro importante e dotato di estrema qualità che potrebbe regalare al tecnico bianconero quell’esperienza che ricercava sul mercato. Dopo una stagione chiusa in maniera deludente senza trofei in bacheca, campioni del calibro di Di Maria e di Paul Pogba daranno una spinta decisiva verso le ambizioni del club.

E’ evidente, però, che dopo gli addii di Morata, Dybala e Bernardeschi, il solo ‘Fideo’ non sarà sufficiente, per questa ragione si sta lavorando anche sul colpo Filip Kostic dalla Bundesliga. Chi invece potrebbe sfumare definitivamente è Gabriel Jesus, opportunità di mercato in uscita dal Manchester City, ma conteso da due grandi club in Premier League.

Calciomercato Juventus, per Gabriel Jesus è duello Arsenal-Tottenham

Gli arrivi di Erling Haaland e Julian Alvarez, hanno inevitabilmente spinto Gabriel Jesus fuori dal Manchester City. Sebbene la grande stima che Pep Guardiola nutre nei suoi confronti, l’allenatore spagnolo non potrà garantirgli quel protagonismo e minutaggio che il centravanti brasiliano invece vorrebbe trovare con continuità.

Nonostante la Juventus resti ancora vigile, per Gabriel Jesus in queste ore si sta scatenando una corsa a due tra Arsenal e Tottenham. I ‘Gunners’ sono al momento in vantaggio grazie alle forti pressioni di Arteta che aveva già avuto modo di lavorare con il brasiliano da allenatore in seconda di Guardiola sulla panchina del Manchester City.

‘Sky Sport’ assicura che sono ore caldissime per la cessione di Gabriel Jesus, anche in virtù dell’arrivo in Europa degli agenti da noi anticipato. L’Arsenal è in vantaggio, ma il Tottenham di Antonio Conte nelle ultime ore ha avuto un ritorno di fiamma che potrebbe beffare i ‘cugini’ londinesi. Trattativa complicata per gli ‘Spurs’ che tenteranno in extremis una rimonta complicata.