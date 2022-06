“Mi fanno ridere”: da Lukaku a Vlahovic e Dybala, attacco durissimo

“Mi fanno ridere”: da Lukaku a Vlahovic e Dybala, il durissimo attacco agli attuali attaccanti

Sono ancora una volta gli attaccanti a tenere banco in questa prima fase del calciomercato estivo.

L’Inter aspetta Lukaku e Dybala, il Milan Origi, la Juventus è alla ricerca di almeno un esterno e di un vice Vlahovic. Al ‘Corriere dello Sport’, però, Pasquale Bruno si è espresso senza mezzi termini sugli attaccanti di oggi: “Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. E perché non parliamo dei difensori di oggi? Sogno di vedere Bonucci costretto a marcare in campo aperto Maradona o Van Basten, Careca o Aguilera. I veri fenomeni erano quelli di un tempo, di un calcio in cui la Serie A dominava il mercato: Vierchowod, Gentile, Francini, Ferrara, Annoni, anche Villa”.

Juventus, la rivelazione di Pasquale Bruno

L’ex Juventus ha poi rivelato sul suo rapporto con i bianconeri: “Tre anni ci ho giocato. Una settantina di partite. Ho conosciuto la Juve vera, l’avvocato Agnelli, Boniperti. Dopo aver vinto la coppa con Zoff in panchina, mi presentai da Boniperti e gli chiesi di restare”.

“Mi spiegò che stava per lasciare la presidenza a Chiusano e il comando a Montezemolo e che sarebbe arrivato Maifredi. – ha proseguito Bruno – “Mi spiace, ma tu e Rui Barros non rientrate nei piani dell’allenatore, dovete andare via – fu chiaro -, prometto che ti mando a giocare dove vuoi”. Lo pregai di farmici pensare e quando lo rividi dissi che mi sarebbe piaciuto il Toro, Torino era tutta granata, gli amici mi parlavano solo del Toro. Uno, due, tre e presi la malattia”.