Empoli, futuro Vicario: la scelta è UFFICIALE

Empoli, scelta fatta per quanto riguarda il futuro di Guglielmo Vicario: il comunicato ufficiale da parte del club toscano

Dopo una stagione da assoluto protagonista che gli ha permesso di essere uno dei portieri con la media voto più alta della Serie A, Guglielmo Vicario ha ufficialmente lasciato il Cagliari per approdare all’Empoli. Il portiere friulano è stato infatti riscattato dal club azzurro. Lo ha comunicato la stessa società toscana attraverso i propri canali ufficiali.

Il futuro del portiere però non è detto che possa chiamarsi Empoli. Vicario infatti piace molto a tante squadre di medio-alta classifica. Per lui si è parlato di Lazio. I biancocelesti puntano a Carnesecchi come primo obiettivo per la porta, ma la prima alternativa porta proprio a Vicario. Attenzione anche alla Fiorentina, che il prossimo anno giocherà in Europa e che è intenzionata ad acquistare un nuovo portiere.

Questo nel frattempo il comunicato dell’Empoli, che ha annunciato l’acquisto dell’estremo difensore classe 1996:

“Empoli Football Club comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario dal Cagliari Calcio”.