Niente Serie A, vola in Premier: confermata notizia CM.IT

Nulla da fare per la Serie A, il giocatore ha scelto la Premier League: confermata la notizia di CM.IT

La notizia era stata lanciata lo scorso aprile da Calciomercato.it ed ora sono arrivate conferme a riguardo. Il futuro di Manor Solomon, attaccante dello Shakhtar Donetsk e della nazionale israeliana, è ormai sempre più destinato ad essere in Premier League. Il classe 1999 è infatti pronto a diventare un nuovo acquisto del Fulham.

I londinesi, club neopromosso in Premier League, avrebbero concluso l’acquisto del giocatore israeliano per poco più di 8 milioni di euro, come riferisce il ‘Sun’. Il giocatore piaceva molto a tanti club italiani. Era stato seguito con attenzione dall’ Atalanta e nelle ultime settimane soprattutto dal Torino, oltre ad essere stato offerto a Napoli, Roma e Inter, ma senza successo. Nulla da fare dunque: Solomon non giocherà in Serie A il prossimo anno, il suo futuro è in Inghilterra.