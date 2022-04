CM.IT | Niente Serie A per Solomon: operazione verso la chiusura

Ci sono sviluppi per il futuro di Manor Solomon. L’operazione è ormai verso la chiusura e non vedrà l’esterno in Serie A

Offerto di recente, con esito negativo, a Roma, Inter e Napoli, il futuro di Manor Solomon sarà in Premier League.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, si sta avviando verso la chiusura la trattativa tra lo Shakhtar e il Fulham per l’esterno israeliano. L’operazione dovrebbe andare in porto sulla base di 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il 22enne era da tempo in orbita Serie A, ma la Premier era da mesi la sua probabile destinazione. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha di fatto accelerato il suo addio, con il Fulham – ora in Championship ma aritmeticamente già promosso nel massimo campionato inglese – più deciso di tutti nel portarselo a casa.

Solo sei mesi fa la valutazione di Solomon si attestava sui 25-30 milioni, una cifra che allontanò le italiane, Atalanta su tutte, a 8 milioni può quindi essere considerato un vero affare.