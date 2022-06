Inter, addio vicino per Skriniar: rilancio e offerta monstre

Skriniar sarà il big probabilmente sacrificato dall’Inter per monetizzare in maniera importante una cessione, cifre super in vista

Inter avanti tutta sul mercato, per arrivare a fine giugno con le principali operazioni già impostate e avviare la stagione con il ritiro nella maniera più serena possibile per Simone Inzaghi. E’ questo l’obiettivo dichiarato dei nerazzurri e ammesso in maniera esplicita da Marotta, e per il quale se da un lato il club spinge per acquisti fondamentali, dall’altro deve tener presente anche gli obiettivi a livello finanziario.

Della necessità da parte dei milanesi di racimolare sul mercato un utile tra i 60 e gli 80 milioni si è perfettamente a conoscenza. Il big da sacrificare sull’altare delle plusvalenze, stando alle recenti indicazioni, è Milan Skriniar. Il difensore slovacco in questi anni è stato una delle colonne della squadra, ma, a fronte di una proposta irrinunciabile, verrà ceduto. Calciomercato.it vi ha raccontato del forcing del Psg su Skriniar, con l’Inter che avrebbe già individuato il sostituto in Milenkovic. Arrivano ulteriori conferme sull’interesse dei francesi, pronti a piazzare l’accelerazione decisiva.

Inter, assalto Psg a Skriniar: tutte le cifre

La ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola scrive di una proposta monstre di ingaggio per lo slovacco, da 7,7 milioni netti, praticamente il doppio di quanto percepisce attualmente in nerazzurro. Per il rilancio sul cartellino, al momento non c’è fretta, ma presto i francesi potrebbero raggiungere e superare quota 60 milioni, avvicinandosi notevolmente alla conclusione dell’affare.