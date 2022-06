Inter, pista inattesa per Dzeko in Serie A: ritorno di fiamma

L’Inter spinge per Dybala e Lukaku e Dzeko torna in lista di sbarco, ipotesi che spiazza tutti in Serie A per il bosniaco

Giorni caldissimi di mercato per l’Inter, che possono avere ripercussioni importanti in varie direzioni. I nerazzurri, come noto, sono al lavoro per portare a casa sia Dybala a parametro zero che Lukaku in prestito a condizioni di favore dal Chelsea. Un doppio colpo che poteva sembrare fantamercato fino a poco tempo fa e che invece può realizzarsi.

E’ chiaro però che nel caso in cui arrivassero a Milano sia l’argentino che il belga, bisognerebbe fare spazio in attacco. Il primo indiziato per essere ‘sacrificato’ per la coppia Dybala-Lukaku è Correa, nel mirino del Marsiglia, come raccontato da Calciomercato.it. Ma il ‘Tucu’ – oltre a Sanchez che va verso la risoluzione del contratto con i nerazzurri – non è l’unico per il quale si potrebbe ipotizzare il taglio. Occhio anche al futuro di Dzeko, sebbene non sarebbe facile piazzare il bosniaco visto il suo ingaggio elevato e i suoi 36 anni di età. Ma per lui, in Serie A, potrebbe spuntare una pista a sorpresa.

Sogno Dzeko al Napoli per Spalletti, gli scenari

Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce infatti che a lui starebbe pensando Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha conservato un ottimo ricordo di Dzeko e il suo nome sarebbe in cima alla lista per l’attacco del Napoli nel caso in cui si concretizzasse l’addio di Victor Osimhen. Scenario, quest’ultimo, al momento difficile da ipotizzare, viste le richieste elevatissime, a tre cifre, di De Laurentiis per il nigeriano, ma mai dire mai.