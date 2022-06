CMIT TV | “Ronaldo alla Roma, si può fare”: il verdetto arriva in diretta

Vincenzo Morabito è intervenuto alla CMIT TV: da Cristiano Ronaldo alla Roma al ritorno in nerazzurro di Lukaku

Da Cristiano Ronaldo alla Roma al ritorno di Lukaku all’Inter. Vincenzo Morabito, noto agente FIFA, è intervenuto alla CMIT TV per fare il punto su alcuni dei tempi più caldi di calciomercato.

LAZIO E ROMA – “Sono preoccupato per la situazione societaria e sorprende che Sarri accetti questo non programma. La Roma, con i Friedkin, per la prima volta ha un progetto e sta portando nella società grandi personaggi. Stanno veramente lavorando bene e hanno capito quanto sia importante la passione a Roma e puntano su dei nomi, come ad esempio Cristiano Ronaldo, che sono fatti apposta un po’ come quando è arrivato José Mourinho che ha messo a tacere tutti. Non è ovviamente il tecnico dei tempi dell’Inter, ma ci ha messo dentro la sua faccia, la sua scaltrezza, ha conquistato la piazza e una coppa, un trofeo ufficiale riportando l’entusiasmo. Sono convinto che la scelta dei Friedkin di puntare su un giocatore come Cristiano Ronaldo possa essere giusta”.

JOVIC – Morabito si sofferma anche su Jovic, nel mirino della Fiorentina come raccontato da Calciomercato.it: “Comunque da uno che fa ora 25 anni ci si aspettava molto di più, ha fatto un trasferimento a Madrid simile a come fece Cassano. Probabilmente a Firenze potrebbe fare bene e credo che possa essere una buona soluzione”.

RONALDO – “Sì che si può fare, è ovvio. Lui ha guadagnato tanti soldi, a questa età con Mourinho potrebbero entrare in campo tante cose e l’operazione diventerebbe fattibile se lui dovesse decidere di andare alla Roma”.

Calciomercato Inter, Morabito alla CMIT TV su Lukaku

VERETOUT E MKHITARYAN – “In Italia se i giocatori chiedono troppo, la porta è aperta alla fine del contratto. Veretout e Mkhitaryan hanno esagerato con le loro richieste e quindi arrivederci. Veretout tra l’altro ha cambiato anche agente, è uscito dal progetto Roma per questioni economiche”.

LUKAKU – “Penso che torni perché il Chelsea sta spingendo. La trattativa la sta facendo un avvocato di Bruxelles, probabilmente tornerà e bisogna metterlo in condizione per tornare a quel livello, ma è evidente che Lukaku qualche problemino a livello di dieta ce l’abbia”.