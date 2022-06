CM.IT | Jovic in Serie A, c’è il ritorno di fiamma

Per la Fiorentina ritorno di fiamma su Luka Jovic, attaccante in uscita dal Real Madrid: le ultime di Calciomercato.it

Jovic–Fiorentina, ecco il ritorno di fiamma. A distanza di alcuni anni, il club viola torna sul talento serbo in uscita dal Real Madrid.

L’attaccante 24enne è sicuramente reduce da alcune stagioni non proprio esaltanti. Lo scorso anno con i blancos ha totalizzato 19 presenze complessive con un gol e tre assist. Con il Real in generale ha giocato 51 partite dal 2019, con l’intervallo di sei mesi tra gennaio e giugno 2021 quando è tornato a vestire la maglia dell’Eintracht Francoforte. Un rendimento non ottimale per Jovic ma nelle idee dei dirigenti del club toscano il serbo può ancora fare la differenza e dare un contributo importante alla causa.

Calciomercato Fiorentina, le ultime su Jovic

I rapporti con il suo entourage sono tra l’altro ottimi e sicuramente non mancheranno le occasioni per approfondire l’affare in leasing, ovvero in prestito con diritto di riscatto. Dopo i contatti col Milan di anni fa, e quelli con il club nerazzurro della scorsa estate, ecco quindi un’altra estate con Jovic – sul quale ci sono anche diverse squadre tedesche – sulla copertina degli attaccanti in orbita serie A.