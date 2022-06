Lo vogliono tutti, il PSG ha scelto: pronto il nuovo allenatore

Ancora un cambiamento importante in casa Paris Saint Germain. Il club parigino punta a vincere tutto e il prossimo passo sarà la sostituzione di Pochettino in panchina

Uno dei colpi più importanti di questo inizio di calciomercato estivo, al netto di Haaland al City e Nunez al Liverpool, è stato sicuramente il rinnovo multimilionario di Kylian Mbappe, rimasto al Paris Saint Germain a fronte di una vagonata di milioni di euro. Un pezzo da novanta alla base del progetto parigino, con la società che ha tutte le intenzioni di fare ancora una volta le cose in grande per ridare l’assalto alla prossima Champions League, unico vero grande obiettivo.

Il prossimo tassello in casa PSG arriverà però in panchina e non in campo, con l’attesa per il nuovo allenatore per il dopo Mauricio Pochettino che si fa spasmodica alla luce anche dei tanti profili valutati nelle scorse settimane, col cerchio che però nel frattempo si è ridotto ad un elemento in particolare. L’indiziato numero uno, come anticipato nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it, è Cristophe Galtier attuale tecnico del Nizza.

Calciomercato PSG, l’erede di Pochettino è Galtier: anche il Nizza vuole separarsi

Il prossimo tassello di casa Paris arriverà dunque alla guida tecnica e secondo quanto evidenziato oggi anche da ‘RMC Sport’ non ci sono più particolari dubbi sull’identità del prossimo tecnico del PSG: il Nizza infatti vuole anche separarsi dallo stesso Galtier sta negoziando con il suo prossimo allenatore, mentre dal canto suo il tecnico francese vuole partire col Paris Saint Germain che lo vuole.

L’attuale guida tecnica del Nizza dovrebbe quindi finire sulla panchina dei parigini con tutte le parti che potrebbero andare verso la stessa direzione.