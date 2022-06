CM.IT | Panchina Psg, c’è un nome in pole: le ultime

Le ultime indiscrezioni sulla panchina del Paris Saint-Germain ancora da occupare: c’è un nome in pole

Ancora da assegnare la panchina del Paris Saint-Germain. Il calciomercato è già entrato nel vivo con colpi importanti (da Haaland a Darwin Nunez passando per il rinnovo di Mbappe) ma c’è una big che deve ancora scegliere il tecnico.

Con l’addio a Leonardo e Pochettino, il club transalpino ha affidato a Campos la direzione sportiva. Si attende ora la decisione sul nome del nuovo allenatore con tanti profili valutati. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in pole resta Galtier, attuale tecnico del Nizza, il candidato preferito dallo stesso Campos che ha Scamacca come profilo molto gradito per l’attacco.

Calciomercato Psg, Galtier in pole ma Macron sponsorizza Zidane

Tornando alla panchina, Galtier non è l’unico candidato perché la proprietà sogna ancora il nome ad effetto, quello di Zinedine Zidane. La candidatura dell’ex allenatore del Real Madrid è in piedi da tempo ed ha uno sponsor di eccezione: il presidente Macron che ha avuto un ruolo anche nel prolungamento di contratto di Mbappe.

Situazione comunque in divenire con i prossimi giorni che risulteranno decisivi: la panchina del Psg, aspetta un nuovo ‘padrone’. La pista Zidane non tramonta, ma in pole al momento c’è Galtier.