La Juventus attende Di Maria e non molla Zaniolo: nuovo incastro

La Juventus continua ad attendere la risposta definitiva di Di Maria, ma nel frattempo non molla Zaniolo: nuova idea per convincere la Roma

Sono giornate tumultuose per il mercato dei bianconeri, che potrebbero in poco tempo completare l’ossatura della squadra che affronterà la prossima stagione: questo weekend sarà campale anche sul fronte Di Maria.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, la Juventus attende la risposta del ‘Fideo’ entro lunedì: comunque vada, quindi, nella prossima settimana Massimiliano Allegri saprà se potrà contare o meno sull’esterno d’attacco argentino. Tra le alternative ad Angel Di Maria continua a restare viva l’ipotesi Zaniolo. La posizione del giocatore della Nazionale all’interno della Roma continua ad essere incerta, tra rinnovo e possibile addio. La Juventus potrebbe aver trovato un nuovo incastro per far breccia nei giallorossi.

Calciomercato Juventus, nuova idea per Zaniolo | Arthur la contropartita

Certi nomi non si spengono mai del tutto, possono rimanere sopiti per un po’, ma poi ritornano. E Nicolò Zaniolo alla Juventus rientra a pieno titolo in questa categoria. Riuscire a convincere i giallorossi a lasciar partire il classe ’99 non sarà un’impresa semplice, soprattutto a cifre considerate ragionevoli dal club piemontese: i bianconeri, però, potrebbero inserire un nuovo nome nella trattativa.

In caso di rifiuto da parte di Angel Di Maria, la Juventus potrebbe tentare l’affondo per Nicolò Zaniolo: secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, i bianconeri potrebbero inserire Arthur nell’operazione. Mentre si allontana l’ipotesi di Weston McKennie come contropartita tecnica, con l’americano che rappresenta il centrocampista con più gol nella rosa di Allegri. L’ex Barcellona, invece, potrebbe essere gradito a José Mourinho anche se la Roma non potrebbe garantirgli lo stesso ingaggio percepito a Torino.