VIDEO CM.IT | L’agente di Asllani ‘ufficializza’: “Inter e Empoli hanno trovato l’accordo”

Kristjan Asllani è ad un passo dall’Inter. L’agente del centrocampista si sbilancia e comunica l’accordo tra il club nerazzurro e l’Empoli

L’Inter è pronta a chiudere diversi colpi in entrata sul calciomercato, anche se poi arriverà anche il tempo dei sacrifici, quelli dolorosi.

Ma oggi è il giorno di Kristjan Asllani. Gli agenti del centrocampista, come vi abbiamo riportato, sono arrivati oggi in sede per definire l’accordo che porterà il ragazzo a Milano. Accordo che è arrivato e la notizia giunge proprio per bocca di uno degli agenti del calciatore.

🎥 #Inter – Terminato l’incontro per #Asllani, l’agente Elio #Berti: “Siamo stati informati che le società hanno trovato un accordo. C’è piena disponibilità da tutte le parti. Siamo tutti contenti. #Milan? Siamo qua all’Inter, meglio di qui…” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/MknxxOa6gi — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 17, 2022

Elio Berti, infatti, ha detto ai microfoni di Calciomercato.it: “Stiamo stati informati che le società hanno trovato un accordo. C’è piena disponibilità da tutte le parti. Siamo tutti contenti quando una squadra del genere si interessa. Milan? Siamo qui… Meglio di questo non c’è niente“. Ora, quindi, non ci sono più dubbi: Asllani vestirà la maglia dell’Inter, per la felicità di tutte le parti in causa.