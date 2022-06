VIDEO CM.IT | Incontro tra l’Inter e gli agenti di Asllani: oggi si chiude

L’Inter è in una fase caldissima del suo calciomercato: l’affare legato a Kristjan Asllani è ormai in chiusura. In sede l’incontro con gli agenti del centrocampista

L‘Inter accelera sul calciomercato: dalle trattative alla chiusura, sono i giorni decisivi per concludere gli affari già impostati in casa nerazzurra.

Oggi sembra essere il giorno giusto per Kristjan Asllani. Il centrocampista, che ha giocato nell’Empoli nell’ultima stagione in Serie A, è vicinissimo alla Beneamata, tanto che ormai siamo ai dettagli per il suo passaggio all’Inter. E sottolineiamo la data di oggi per la presenza degli agenti del calciatore, Elio Berti e Luca Puccinelli, nella sede nerazzurra. Ma andiamo con ordine.

L’Inter vede gli agenti di Asllani: si chiude l’affare

Gli agenti di Kristjan Asllani sono a Milano e sono arrivati in sede, come raccolto da Calciomercato.it: si svolge l’incontro con la dirigenza nerazzurra per definire la trattativa per il trasferimento del centrocampista. Sarà lui, dunque, il vice-Brozovic dall’anno prossimo: un ruolo delicato, e si è visto soprattutto nella stagione appena conclusa, quando il croato non era disponibile. Per la chiusura del colpo mancano solo gli ultimi dettagli che saranno limati proprio in queste ore.