CM.IT | Roma, scambio di documenti e cessione ad un passo

Non solo calciomercato in entrata per la Roma, con il general manager Tiago Pinto che ha raggiunto l’accordo per una cessione in difesa

Impegnato in entrata con le trattative per Davide Frattesi e Zeki Celik, Tiago Pinto sta lavorando alacremente in queste ore anche per sfoltire la rosa. Tra giocatori in lista d’esubero e rientri dai prestiti, il general manager della Roma è alle prese con diversi dossier. Uno di questi riguarda il futuro di Bryan Reynolds. Reduce da sei mesi di buon livello con la maglia del Kortrijk (9 presenze e un gol), l’esterno statunitense ha lasciato una buona impressione in Belgio.

In queste ore, infatti, la Roma ha raggiunto l’accordo con il Westerlo per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano che è già avvenuto lo scambio di documenti tra club e con l’entourage del giocatore, ma prima della definitiva fumata bianca sarà necessario risolvere alcuni aspetti burocratici imprescindibili per il buon esito della trattativa.

Calciomercato Roma, accordo per la cessione di Reynolds. Passi avanti per Celik

L’imminente partenza del 20enne ex Dallas e il ritorno alla base di Maitland-Niles libereranno la casella di vice Karsdorp che molto probabilmente verrà occupata da Celik. Le distanze tra Lille e Roma si sono ridotte, ma manca ancora qualcosa per andare a dama. Il punto d’incontro tra domanda e offerta potrebbe essere trovato a 7 milioni di euro.