Si complica il rinnovo con il Milan: nuovo caso che ‘scotta’ per Maldini

Il Milan dovrà gestire un caso molto delicato nei prossimi mesi

Alla ricerca del nuovo trequartista che farà sognare i tifosi milanisti dalla prossima stagione, il Milan nel frattempo sta per chiudere il primo grande colpo a centrocampo. Come raccontato dalla nostra redazione, infatti, Renato Sanches sta per diventare un nuovo calciatore rossonero.

Il centrocampista portoghese andrà a riempire il vuoto lasciato a centrocampo da Franck Kessié, visto che l’ivoriano si unirà presto al Barcellona a costo zero dopo l’accordo raggiunto con i blaugrana nei mesi scorsi. Sistemata la mediana, sempre dal Lille il Milan potrebbe piazzare un altro colpo su cui lavora da mesi.

Si tratta di Sven Botman, forte centrale olandese che piace non poco a Stefano Pioli. Nonostante l’affondo del Newcastle degli ultimi giorni, il difensore starebbe ancora aspettando una nuova offerta del Milan, che già lo scorso gennaio aveva palesato tutto il proprio interesse tentando di anticipare il colpo.

Calciomercato Milan, rinnovo delicato per Leao

Oltre al mercato in entrata, il Milan dovrà risolvere alcuni nodi legati ai rinnovi. Tra questi c’è in evidenza ovviamente quello di Rafa Leao, il cui contratto con i rossoneri andrà in scadenza nel giugno 2024. Come riferito da ‘La Stampa’, infatti, il rinnovo del talento portoghese potrebbe rivelarsi più complicato del previsto.

Stando a queste indiscrezioni, la dirigenza del Milan capitanata da Paolo Maldini starebbe preparando un aumento cospicuo per l’ingaggio di Leao per prolungare il suo accordo con i rossoneri sino al 2026. L’entourage dell’ex Lille, però, vorrebbe ottenere una cifra ancora più importante e sarebbe disposto a trattare solo una volta chiuso il calciomercato.

In favore del Milan, va detto, rimane la clausola rescissoria da 150 milioni, che rende quasi intoccabile in questo momento il nome di Leao in uscita.