Juve accontentata: de Ligt via per 85 milioni di euro

De Ligt resta nel mirino dei top club europei: le ultime indiscrezioni sul centrale olandese della Juventus

Si profilano tempi più lunghi del previsto per il mercato in entrata della Juventus. Il primo colpo sarà il ritorno di Pogba, che verrà però ufficializzato solo a luglio.

Nel frattempo, non si sblocca l’affare Di Maria e la dirigenza bianconera non ha altre trattative avanzate. Il mercato non avanza, il ritiro estivo si avvicina e Massimiliano Allegri non è affatto tranquillo sull’allestimento della rosa per la prossima stagione. Contestualmente, tiene banco anche il futuro di Matthijs de Ligt. “Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti consecutivi non bastano, bisognerà fare dei passi in avanti in quella direzione perché si tratta di risultati deludenti. La Juve è un club che vuole e deve sempre diventare campione”. Il difensore olandese ha recentemente parlato così del suo futuro, tra rinnovo e addio.

Calciomercato Juventus, i top club disposti a pagare 85 milioni per de Ligt

In attesa di novità sul rinnovo fino al 2026, i top club europei sono alla finestra per l’ex capitano dell’Ajax. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, Chelsea, Liverpool, Manchester United e PSG sarebbero tutte disposte ad investire gli 85 milioni di euro richiesti dalla Juventus, in caso di fumata nera sul rinnovo e di cessione da parte dei bianconeri. Il Barcellona invece, alla luce della situazione economica del club, sarebbe pronto ad accogliere de Ligt solo alla scadenza naturale dell’attuale contratto. In ogni caso, c’è la fila per il gioiello olandese e il club bianconero è già avvisato.