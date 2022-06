L’annuncio ‘incastra’ l’Inter: “Skriniar passa al PSG”

Follia per Milan Skriniar, il Paris Saint Germain avrebbe raggiunto l’accordo con l’Inter: il super trasferimento sta per diventare realtà

Il matrimonio tra Skriniar e l’Inter sta per giungere al termine. Arrivato nel luglio 2017 dalla Sampdoria, il centrale slovacco ha fatto breccia nel cuore dei tifosi, diventando col tempo un elemento imprescindibile all’interno della rosa nerazzurra. Ora il classe ’95 si appresta a proseguire la sua carriera altrove, abbandonando la nave targata Simone Inzaghi.

Lo attende il Paris Saint Germain, col nuovo responsabile dell’area tecnica Luis Campos che ha deciso di puntare fortemente su questa opzione al fine di potenziare la retroguardia della squadra parigina. Come raccontato nei giorni scorsi dalla redazione di Calciomercato.it, la trattativa che porterebbe Skriniar all’ombra della Tour Eiffel è bollente, in fase avanzata. Non a caso, l’AD Marotta si è mosso concretamente in ottica sostituto e ha in pugno Nikola Milenkovic della Fiorentina. Stando a quanto riferisce ‘Repubblica’, inoltre, a inizio settimana è previsto un nuovo contatto diretto tra i due club.

Skriniar via dall’Inter, accordo col PSG: c’è l’annuncio

Le parti, nel frattempo, pare si siano avvicinate ulteriormente: sarebbe pronto un rialzo importante del PSG rispetto all’ultima offerta (rifiutata) da 55 milioni più 10 bonus. La società meneghina continua a chiedere 80 milioni, ma la soglia per la chiusura è 70. Al calciatore un quadriennale da 8 milioni a stagione. Più netto, invece, il giornalista di ‘Telelombardia’ Alfio Musmarra, che sul proprio profilo Instagram ha già salutato Skriniar, rilasciando un annuncio che non lascia a ulteriori interpretazioni: “Skriniar passa al Paris Saint Germain per 70 milioni“. Secondo il collega, dunque, l’operazione può definirsi conclusa.