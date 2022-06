Scelto l’erede di Gosens, l’Atalanta affonda il colpo

Scelta fatta da parte dell’Atalanta: chiaro l’obiettivo per la fascia sinistra che raccoglierà l’eredità di Gosens

La sua cessione all’Inter ha lasciato un vuoto importante all’interno della rosa dell’Atalanta. Robin Gosens non ha trovato particolare spazio nella sua esperienza all’Inter, complici alcuni problemi fisici e un’invidiabile condizione fisica di Ivan Perisic, giocatore inamovibile per lo scacchiere d’Inzaghi. Ora però il tedesco, complice la partenza del croato, avrà molto più spazio e potrà confermarsi anche a Milano.

Nel frattempo, lo slot lasciato libero da Gosens, non è mai stato rimpiazzato in quel di Bergamo. Per questo motivo l’Atalanta sta sondando attentamente il terreno per un esterno sinistro. E il nome in cima alla lista del club orobico è quello di Nuno Tavares.

Atalanta, Nuno Tavares primo nome per la corsia sinistra

Il giocatore portoghese è arrivato la scorsa estate all’Arsenal, ma non rappresenta una prima scelta nelle gerarchie di Arteta e dei ‘Gunners’. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Tavares rappresenta la priorità per l’Atalanta. Il giovane esterno di origini capoverdiane era già stato vicino al trasferimento in Serie A la scorsa estate, in particolare al Napoli.

Tavares ha un contratto con i ‘Gunners’ fino al 2025. La trattativa, riporta la ‘Rosea’, non è semplice. Il club nerazzurro sta provando a convincere il giocatore classe 2000. La trattativa non è semplice, ma è avviata. L’Atalanta ci prova e ci spera. Bisogna provare a convincere sia l’Arsenal che il ragazzo.