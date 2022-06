Milan, accordo raggiunto: confermata l’indiscrezione di CM.IT

Il Milan accelera e ha l’accordo per un colpo importante sulla trequarti offensiva. Confermate le ultime notizie di Calciomercato.it

Il Milan non ha alcuna intenzione di mollare lo scudetto e lo difenderà nella prossima stagione dagli assalti di Juventus e Inter, intenzionate a rinforzarsi fortemente sul calciomercato.

I rossoneri, intanto, hanno portato a termine un colpo importante nelle rotazioni di Stefano Pioli. Stiamo parlando di Junior Messias. L’esterno d’attacco mancino è stato importante nella conquista del titolo per la società rossonera e le sue prestazioni sono state premiate. Infatti, c’è già la fumata bianca per la permanenza del calciatore.

Il Milan trattiene Messias: c’è l’accordo con il Crotone

Non sarà uno dei titolari inamovibili nel Milan, ma Messias ha confermato quanto sia prezioso per Pioli per tutta la scorsa stagione. Nella giornata di ieri, vi abbiamo raccontato nei dettagli cosa sta succedendo su questo fronte, con la fumata bianca in arrivo per la permanenza a Milano. Non si andrà oltre i 3,5-4 milioni di euro, rispetto ai 5,5 concordati in principio. Oggi, l’accordo tra Milan e Crotone è confermato, in attesa dei passaggi ufficiali. Ormai ci sono davvero pochi dubbi: Messias resterà una freccia nell’arco di Pioli anche il prossimo anno.