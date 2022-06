Demiral via subito dalla Juve: pedina per il colpo a centrocampo

Il difensore turco, Demiral, è destinato a lasciare la Juventus: può diventare una pedina di scambio per il colpo a centrocampo

Il ritorno alla base di Demiral non è visto come un problema per la Juventus. L‘Atalanta ha deciso di non riscattare il difensore turco per la cifra di 18 milioni di euro concordata e sarà così nuovamente a Torino.

Un ritorno che sarà comunque solo momentaneo. Le possibilità di vedere l’ex Sassuolo in bianconero sono davvero minime. Demiral è stato accostato all’Inter ma al momento non è una pista certamente calda. E’ molto più probabile che lasci l’Italia per trasferirsi all’estero: al turco, d’altronde, il mercato non manca.

Calciomercato Juventus, Demiral in Premier League

In Inghilterra piace parecchio: sta prendendo sempre più piede l’idea di un possibile approdo a Londra, più precisamente al Chelsea, in cambio di Jorginho, uno degli obiettivi per il centrocampo di Massimiliano Allegri La conferma arriva da Marcello Chirico, giornalista di ‘7Gold’. I bianconeri hanno messo sul mercato Demiral e starebbero provando a scambiarlo con il playmaker della Nazionale italiana.