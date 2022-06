Svolta Inter, Zhang torna subito: con lui annuncio ufficiale in settimana

Il ritorno di Steven Zhang in Italia porterà con sé anche l’annuncio ufficiale della firma: tutto può arrivare già in settimana

Tempo di decisioni, accordi e annunci per l’Inter. Sono state ore decisive per Paulo Dybala e continueranno a esserlo nei prossimi giorni. L’argentino è sempre più vicino ai nerazzurri, le parti hanno raggiunto l’intesa sia per la durata del contratto che sulle cifre dell’ingaggio. Anche se mancano comunque alcuni dettagli, che al momento non sembrano mettere in pericolo la riuscita dell’affare.

Non solo, Dybala avrebbe anche già parlato con Simone Inzaghi, spiegandogli il progetto tecnico in mente per lui. Sostanzialmente la Joya agirà da seconda punta al fianco di Lautaro Martinez, una coppia intercambiabile visto che entrambi non sono due numeri 9 ma possono farlo. E tutti e due vedono benissimo la porta. Nei prossimi giorni, entro fine settimana, arriverà Steven Zhang in Italia e potrebbe essere un ulteriore elemento a spingere in direzione della chiusura. Nonostante il ko nella corsa scudetto contro il Milan, il presidente dell’Inter è soddisfatto del percorso della squadra, con Inzaghi al timone.

L’Inter accelera: Zhang torna a Milano e annuncia il rinnovo di Inzaghi

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il ritorno di Zhang a Milano può essere segnale ulteriore che più di qualcosa bolle in pentola. Accade sempre così, ma l’affare Dybala non è l’unico più vicino a firme e annunci. Dopo il periodo negli USA, il patron ha intenzione di mettersi subito al lavoro: ci sarà infatti l’annuncio del rinnovo di Simone Inzaghi. Secondo la ‘rosea’, lo stesso Zhang darà il via libera per l’ufficialità del prolungamento di contratto del mister piacentino fino al 2024, con opzione per un’altra stagione, con un ingaggio da 5,5 milioni. L’accordo era stato trovato già da tempo, ora possono arrivare gli annunci.

Il rapporto tra il presidente e l’allenatore è ottimo, lo è stato fin da subito, i due si sentono quotidianamente e continueranno insieme. Per il numero uno nerazzurro Inzaghi è l’uomo giusto per continuare il percorso e occupare stabilmente un posto nei primi dieci club d’Europa. E in questo senso la vittoria ad Anfield ha convinto Zhang, oltre all’ennesima vittoria in finale contro la Juventus, doppia quest’anno. Ora l’obiettivo è la seconda stella.