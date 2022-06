Ora è UFFICIALE, il Milan può chiudere il doppio affare

Arrivano notizie importanti dalla Francia: nessuna sanzione per il Lille e quindi via libera al Milan per l’acquisto di Renato Sanches

Nessuna sanzione. E’ arrivata l’attesa decisione del DNCG sul Lille che ha ripercussioni anche sul mercato del Milan. Per il club transalpino nessuna sanzione e quindi via libera al mercato.

Niente più di vincoli per acquisti e cessioni la decisione arrivata questo pomeriggio che apre scenari importanti anche per la società rossonera. Non è un segreto, infatti, che Maldini segue da tempo Renato Sanches e ora la dirigenza milanista può affondare il colpo, provando a chiudere l’affare.

Stesso discorso riguarda Sven Botman, centrale difensivo con i quali i rossoneri hanno un accordo per un quinquennale da tre milioni a stagioni. Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan ha presentato un’offerta ufficiale da 32-33 milioni di euro e attendono ora la risposta. Sul difensore c’è l’insidia del Newcastle che è pronto ad offrire qualcosa in più del club italiano. Le decisioni del DNCG rappresenta ora un via libera per il mercato del Lille, con il Milan spettatore interessato.

Non solo Lille, Bordeaux retrocesso in National 1

Se la decisione del DNCG si è rivelata positiva per il Lille, non lo stesso si può dire per un altro club storico francese: il Bordeaux. I ‘Girondini’ sono retrocessi quest’anno in Ligue 2 e ora arriva un’altra ‘mazzata’: la retrocessione di ufficio in National 1, la Serie C transalpina.